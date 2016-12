Hagenow : Baustart kurz vor Toresschluss

1 von 1 Foto: nien 1 von 1

Später, aber rechtzeitiger Baustart: Wenige Tage vor dem Jahreswechsel ist gestern offiziell der Auftrag für den Abriss des alten Sozialgebäudes am Sportplatz in der Parkstraße Hagenow vergeben worden. Das gelte als Baubeginn, erklärte Fachbereichsleiter Dirk Wiese. Die Stadt musste noch in diesem Jahr mit dem Vorhaben anfangen, um die zugesagten Fördermittel zu sichern. Sorge bereitet dem zuständigen Fachausschuss der Stadt allerdings der Zustand der Laufbahnen. Denn die Baustraße soll von der Toreinfahrt über den Belag zum Gebäude verlaufen.

Ende 2014 musste das alte Haus aus Statikgründen gesperrt werden. Seitdem arrangieren sich vor allem die Sportler des Hagenower SV mit Übergangslösungen.

Den gesamten Beitrag lesen Sie in der SVZ-Ausgabe am Freitag.

von Franca Niendorf

erstellt am 22.Dez.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen