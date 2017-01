Wittendörp : Boddin soll neue Kita bekommen

1 von 1 Foto: Thorsten Meier 1 von 1

Beim jüngsten SVZ-Gespräch zeigt sich Wittendörps Bürgermeister Bernd Ankele erleichtert und erfreut zugleich. „Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt für 2017“, berichtet der 62-Jährige stolz der Lokalredaktion. Und erzählt im selben Atemzug über Vorgesehenes in den kommenden Monaten. Demnach werde unter anderem Boddin eine neue Kindereinrichtung bekommen, da die bisherige in die Jahre gekommen sei. „Die Planungen dafür sollen in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Mit Zustimmung der Gemeindevertretung ist voraussichtlicher Baustart dann vielleicht schon 2018.“ In Dodow werde man wahrscheinlich denselben Weg einschlagen.

von Thorsten Meier

erstellt am 18.Jan.2017 | 21:00 Uhr

