Hagenow : Die Bläser üben schon

Alle Jahre wieder erklingen Hunderte Jagdhörner im Walddom der Bekow. Das wird auch in diesem Jahr am 1. Mai wieder so sein. Ob es jedoch das Bläsertreffen in der Bekow auch zum 27. Mal am 1. Mai 2018 geben wird, das ist derzeit offen. Jedenfalls sieht das Michael Kuhn vom veranstaltenden Kreisjagdverband so.

von Mayk Pohle

erstellt am 21.Apr.2017 | 05:12 Uhr