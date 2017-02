Boizenburg : Feuereifer bei vielen Einsätzen

vergrößern 1 von 3 1 von 3





„Das Jahr 2016 war für meine Kameraden ein ereignisreiches Jahr. Mit 112 Einsätzen haben wir wieder einmal ein sehr hohes Einsatzaufkommen bewältigen müssen“, resümierte Ortswehrführer Reinhold Tiede zu Beginn der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Boizenburg am vergangenen Sonnabend. Zwar seien die verschiedenen Unwetter-Erscheinungen in unmittelbarer Umgebung mit relativ geringen Schäden und die daraus folgenden Einsätze relativ glimpflich an den Brandschützern vorbeigegangen, doch zeige dies, dass sich die Feuerwehr in der Elbestadt mehr und mehr auf derartige Situationen einstellen müsse. Hierbei sei besonders die permanente Gefahr durch Hochwasser immer wieder mit zu berücksichtigen.

„Um so wichtiger wird es, dass für solche Ereignisse entsprechende Pläne und Unterlagen vorliegen, die auch den anstehenden und möglichen Bedrohungen angepasst sind“, bezog sich Reinhold Tiede auf den immer noch fehlenden aktualisierten Hochwasserplan.

