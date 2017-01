Schildfeld : Förster haben niemals Zeit

1 von 1 Foto: Katja Frick 1 von 1

„Im Winter ist die Haupteinschlagzeit“, erklärt Forstamtsleiter Jörg Stübe auf die Frage, wann im Jahr denn Förster so am meisten zu tun haben. „Wegen der Saftruhe der Laubbäume.“ Aber eigentlich langweilen er und seine 22 Mitarbeiter vom Forstamt Schildfeld sich während des gesamten Jahreskreislaufes niemals. „Unsere drei Hauptaufgaben sind die Bewirtschaftung des eigenen Waldes, die Durchsetzung des Waldgesetzes und vor allem Beratung und Dienstleistungen für private bzw. kommunale Waldbesitzer“, erläutert der 54-Jährige.

Bereits seit 20 Jahren macht er diesen Job, am 1. Februar 1997 übernahm er die Leitung des Forstamtes auf dem denkmalgeschützten Hof in Schildfeld. Gefeiert wird mit einem kleinen Empfang für die Mitarbeiter aber schon am heutigen Mittwoch, weil Jörg Stübe heute auch noch Geburtstag hat.

von Katja Frick

erstellt am 25.Jan.2017 | 05:00 Uhr

