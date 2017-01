Lübtheen : Kleine Idee von vielen trägt allmählich Früchte

vergrößern 1 von 3 Foto: Archiv 1 von 3





Vor rund einem Jahr setzten rund 20 Leute in Lübtheen ihre kleine Idee von einem Ort der Begegnung in die Tat um und gründeten ein Zentrum für Bildung und Begegnungen. Es war anfangs eigentlich nur ein Versuch, etwas anderes in der Stadt zu integrieren. „Es waren Leute, die noch nicht in Lübtheen lebten, aber gern hier her ziehen wollten“, erinnert sich Philipp Gerhardt, der ab der ersten Stunde der Gründung mit dabei war. „Sie alle einte die Idee, in einer wirklich schönen Gegend mit viel Natur drumherum zu leben und sich vor Ort für eine gemeinschaftliche und ökologische Lebensweise zu engagieren.“

Den ganzen Beitrag lesen Sie in der SVZ-Ausgabe am Freitag.

von Nadja Hoffmann

erstellt am 27.Jan.2017 | 05:00 Uhr

