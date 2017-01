Hagenow : Lindenplatz: Stadt schiebt Pläne an

1 von 1 Foto: nien 1 von 1

Mit Verzug schiebt die Stadt Hagenow jetzt die Sanierungspläne für den Lindenplatz im Zentrum an. „Wir müssen und wollen da Bewegung reinbringen“, sagt Dirk Wiese im Bauausschuss am Dienstagabend. Der zuständige Fachbereichsleiter betont zugleich, dass in diesem Jahr zumindest die Planungen vorankommen sollen. Die Stadt will gewisse Rahmenbedingungen vorgeben, aber gleichzeitig die Bürger aufrufen, Ideen mit einzubringen. Schließlich sei der Lindenplatz ein zentraler und wichtiger Ort.

Soweit ist der Prozess aber noch nicht. Derzeit erkundet die beauftragte LGE Landesgrunderwerb MV GmbH den Markt nach potenziellen Projektentwicklern. Sechs Büros hat sie angeschrieben und um erste Plangedanken gebeten.

von Franca Niendorf

erstellt am 18.Jan.2017 | 21:00 Uhr

