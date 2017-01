Falkenhof : Mit Herz und Hand für die Forst

1 von 1 Foto: m.ariaNielsen 1 von 1

Fast hundert Jahre Erfahrung und geballtes Wissen über alles, was die Forst angeht, sitzen einem gegenüber, wenn man mit Günther Hagen und Hans Lange spricht. Nun könnten die beiden Förster die Füße hochlegen, denn ihr Arbeitsleben ist zu Ende. Hans Lange hat zum 31. Dezember aufgehört, Günther Hagen nur ein paar Monate früher.

Sie hatten einen großen Zeitraum ihres langen Berufslebens miteinander zu tun, haben beide am 1. September 1967 als Forstfacharbeiterlehrlinge angefangen und waren gemeinsam an der Betriebsberufsschule in Klueß.

Die ganze Geschichte lesen Sie in unserer Printausgabe und im E-Paper am Mittwoch.

von Maria Nielsen

erstellt am 17.Jan.2017 | 21:00 Uhr

