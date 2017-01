Lübtheen : Mit tausend Sängern auf der Bühne

vergrößern 1 von 2 Foto: naho 1 von 2

Mittwochabend im Gemeindesaal der Kirche in Lübtheen. Die Sänger bereiten sich auf ihre Probe vor, blättern noch einmal im Notenbuch. Dann ertönt die Musik aus dem CD-Player und das erste Lied beginnt. Es wird nicht irgendetwas gesungen, der Chor probt für seinen großen Auftritt. Denn er wird am 18. Februar in der Barclaycard Arena in Hamburg beim Pop-Oratorium Luther – dem Projekt der Tausend Stimmen dabei sein.

„Es geht jetzt in den Endspurt“, erzählt Chorleiterin Dorothea Ziegler. Sie und ihre 27 Sänger bereiten sich bereits seit Juni vergangenen Jahres auf diesen Moment vor. Auf den Augenblick, wenn sie mit internationalen Musicalstars, einem 40-köpfigen Symphonieorchester und einem Chor aus tausenden Sängern auf der Bühne stehen.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in der SVZ-Ausgabe am Freitag.

von Nadja Hoffmann

erstellt am 19.Jan.2017 | 20:30 Uhr

