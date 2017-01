Hagenow : „Sonnenschein über Hagenow“

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Schnell, gut, sicher: Hagenows Haushaltsentwurf 2017 erntet vor allem Lob im Finanzausschuss am Montagabend. „Das haben wir gut geschafft zusammen mit der Verwaltung“, sagt der Ausschussvorsitzende Klaus Jensen (CDU). So schnell so gute Ergebnisse – er könne sich nicht erinnern, dass es das schon mal gab in einem Januar. Der Entwurf soll in der Stadtvertretersitzung am 2. Februar beschlossen werden.

Dabei sah es laut Kämmerer Roland Hochgesandt beim ersten Entwurf im September 2016 „bei weitem nicht so aus“. Doch jetzt liegt „Sonnenschein über Hagenow“. Mit diesen Worten und passenden Fotos beginnt er seine Erklärungen zum „regelkonformen“, „ausgeglichenen“, 684 Seiten starken Haushalt.

Die ganze Geschichte lesen Sie in unserer Printausgabe und im E-Paper am Mittwoch.

von Franca Niendorf

erstellt am 17.Jan.2017 | 21:00 Uhr

