Wildbetrieb auf der Grünbrücke : Und sie nutzen sie doch, die Brücke

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Mit Gesamtkosten von 5,1 Millionen war die Wildbrücke Gudow direkt an der Grenze zu Mecklenburg eines der teuersten Einzelvorhaben bei der Sanierung der Autobahn A 24. Und nicht wenige hatten und haben Zweifel, ob diese gewaltige Betonquerung überhaupt sinnvoll ist. Diese Zweifel sind nun offiziell ausgeräumt. Denn monatelange Kameraüberwachungen auf der Wildbrücke beweisen: Dieser sichere Weg über die Autobahn wird von sehr vielen Wildtieren benutzt, und ihre Zahl nimmt stetig zu.

SVZ bekam nun Einblick in die Ergebnisse des so genannten Monitorings, das sich nach der Bauphase anschloss. Konkret wurden insgesamt acht Kameras an verschiedenen Stellen installiert, die unauffällig Aufnahmen auch über Infrarot machten. Innerhalb eines Jahres überquerten so nachweislich 560 Stück Rotwild die Autobahn, nahmen 213 Wildschweine diesen Weg, wurden 1083 Rehe registriert. Dazu kamen 672 Hasen, 382 Füchse und drei Dachse. Doch dabei blieb es nicht. Im gleichen Zeitraum wurden von den Fotofallen auch 1081 Menschen erfasst, dazu kommen noch einmal 581 Geräte und Maschinen.

„Das mit den Menschen hat uns auch erstaunt, und wir haben auch keine Erklärung dafür, warum hier auch so viele Menschen rüberlaufen. Aber mit den Zahlen ist für uns der Nachweis erbracht, dass diese Brücke an dieser Stelle sinnvoll ist und genutzt wird,“, erklärte Jens Sommerburg, der Leiter der Lübecker Niederlassung des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr. Schon im Zuge des Neubaus war eine Beobachtung der Wildbrücke versprochen worden. War doch der massive Neubau als Ersatz für eine 1982 errichtete Holzkonstruktion gebaut worden. Sommerburg: „Wir wussten schon früh, dass die Autobahn 24 hier den Segrahner Forst durchschneidet und das vor allem für das Rotwild eine Querung her muss. Das dient nicht nur der Erhaltung der Art, weil die Tiere nicht abgeschnitten werden. Diese Brücke nimmt auch den Druck von den Wildzäunen entlang der Strecke. Und das nützt ja wohl allen Autofahrern.“ Während der Beobachtungsphase waren die Bilder aller zwei bis drei Wochen ausgelesen worden, und natürlich wurde alle Daten anonym ausgewertet. Inzwischen gibt es keine Überwachung mehr, zahlreiche Kameras wurden gestohlen, den Rest hat man abgebaut. Das Geheimnis des Erfolges der Brücke liegt in ihrer Konstruktion. Sie ist 47 Meter breit und auf beiden Seiten durch Gabionenwände vor dem Licht der Scheinwerfer geschützt. Sommerburg: „Die Tiere scheinen sich hier wie auf einer Lichtung sicher zu fühlen, die Geräusche der Fahrzeuge stören sie nicht wirklich .“

von Mayk Pohle

erstellt am 26.Dez.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen