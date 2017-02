Picher : Unfall bei Picher: War es ein Wolf?

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Das passiert einem wahrscheinlich auch nicht alle Tage: Ein Auto hat am Mittwoch auf der Bundesstraße 5 bei Picher vermutlich einen Wolf angefahren. Das Tier lief nach dem Vorfall weiter und konnte nicht gefunden werden. Am Pkw selbst entstand kein Sachschaden, heißt es gestern in einer Mitteilung der Polizei an unsere Lokalredaktion.

Den kompletten Beitrag finden Sie im e-Paper Programm unserer Zeitung und natürlich in der Printausgabe.



von Thorsten Meier

erstellt am 03.Feb.2017 | 05:00 Uhr

