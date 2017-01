Zarrentin : Wasserdetektive ab jetzt im Einsatz

1 von 1 1 von 1

Für den ein oder anderen wird sich in diesem Jahr wohl ein kleiner Traum erfüllen. Denn die Jungen und Mädchen der 3 C aus der Wittenburger Grundschule werden zu echten Agenten ausgebildet, zu Aqua-Agenten. Sie haben gestern ganz offiziell den ersten Aqua-Agenten-Koffer in Mecklenburg-Vorpommern überreicht bekommen.

Das Projekt soll die Schüler zu echten Wasserexperten ausbilden.

Den ganzen Beitrag lesen Sie in unserer Printausgabe und im E-Paper am Dienstag.

von Nadja Hoffmann

erstellt am 17.Jan.2017 | 05:00 Uhr

