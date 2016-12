Ludwigslust : Ein Ort, wo die Kunst zu Hause ist

1 von 1 Foto: F.Meier 1 von 1

„Sehr schöne Bilder hängen hier. Ich bin einfach fasziniert von dieser Ausstellung. Aber so ist es ja mit fast allen Veranstaltungen im Gelben Salon“, stellt Tobias Hofmann begeistert fest. Er ist an diesem Tag in Ludwigslust samt Familie im Gepäck unterwegs. Eigentlich wollten sie nur durch die Schlossstraße schlendern, sahen jedoch das Licht in dem kleinen Raum leuchten und konnten nicht umhin reinzuschauen, verrät er, der in Klein Krams wohnt. Auch seine Mutter Siegrid scheint sichtlich angetan von den ausgestellten Portraits des Künstlers Hans W. Scheibner. Selbst den absoluten Geheimtipp für nächstes Jahr bekommt Familie Hofmann vor dem Gehen noch zu sehen: den Kukululu-Jahreskalender 2017.

„Dort sind einige Eindrücke unserer letzten acht Jahre Arbeit gesammelt“, erklärt Henrik Wegner, Vorsitzender des Vereins „Kukululu“ (Kunst- und Kulturverein Ludwigslust), stolz. Konzerte, Ausstellungen, Gemälde und Künstler würden darin zu sehen sein. „Eine große Visitenkarte“, ergänzt Astrid Kloock, stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Zu kaufen gibt es das gute Stück im Gelben Salon oder auch bei der Stadtinformation, so Wegner gegenüber der SVZ.

Familie Hofmann verstaut den Kalender, wünscht einen guten Rutsch und verlässt erfreut den Gelben Salon.

Grund genug für Astrid Kloock und Henrik Wegner, einmal eine kurze Bilanz für das Jahr 2016 zu ziehen. Im Großen und Ganzen schaue der Verein, der sich 2009 gegründet habe, auf ein ereignis- wie auch erfolgreiches Jahr zurück. „Das absolute Highlight war jedoch das Konzert von Eckardt Wenzel und Band in der Ludwigsluster Stadthalle,“ erzählt Wegner weiter. Etwa 250 Besucher seien an diesem Abend erschienen und von der Musik beeindruckt gewesen. Selbst Fans aus ganz Norddeutschland seien extra für diesen Auftritt angereist. „Für uns war dieses Projekt eine Premiere. Es bedurfte einer sehr frühzeitigen Planung und viel Organisation, was Werbung oder auch den Vorverkauf anbelangte“, weiß Astrid Kloock. Henrik Wegner nickt zustimmend: „Es war ein spannendes Experiment, das super funktioniert hat.“ Auch die Logistik des Konzertes sei für den ehrenamtlichen Verein nicht einfach gewesen. Daher seien sie sehr dankbar für die Unterstützung des Bürgermeisters, seiner Mitarbeiter und zweier Bürger der Stadt, die den Verein sponserten. Doch all die Mühe habe sich vollends gelohnt, resümiert Wegner. Der Verein sei dadurch sogar etwas bekannter geworden. „Der Gelbe Salon ist nun mal Lebensmittelpunkt des Kukululu. Hier finden die meisten unserer Veranstaltungen statt. Eigentlich sind wir jedes Mal übervoll“, stellt Astrid Kloock freudig fest.

Die 35 Mitglieder des Vereins verstünden sich als eine aktive Gruppe, in der Kunst und Kultur gepflegt und angeboten würden. Dabei sei es wichtig, auch regionale Künstler zu fördern und vorzustellen, erzählt sie weiter. Daher stünden im nächsten Jahr bereits viele neue Projekte für den Kunstverein an, die eine interessante Mischung versprächen. Der Kunstverein stellt den bedeutenden Ludwigsluster Architekten und Maler Norbert Ertner vor. Das Städtedreieck solle durch die Vorstellung des Grafikzirkels mehr gefördert werden und der Tierfotograf Jürgen Reich eröffne seine Ausstellung mit seinen Arbeiten aus der Natur- und Tierfotografie. „Mehr möchten wir noch nicht verraten. Alle weiteren Veranstaltungen werden sicher eine Überraschung sein“, sagt Astrid Kloock und lächelt vielsagend.