Neustadt-Glewe : Rohrzange durchbohrt Auto-Frontscheibe

Eine „fliegende“ Rohrzange, die die Frontscheibe eines fahrenden Autos durchbohrt hat, gibt der Polizei Rätsel auf. Wie die Behörde am Mittwoch in Ludwigslust mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Dienstagmorgen kurz vor der südlichen Ortseinfahrt von Neustadt-Glewe. Dort habe die 43-jährige Autofahrerin einen fliegenden Gegenstand auf sich zukommen sehen und zunächst an einen Vogel geglaubt. Dann habe der Gegenstand die Windschutzscheibe durchbrochen und sich in die Ablage über dem Armaturenbrett gebohrt. Woher die Zange kam, sei bislang völlig unklar. „Wir haben mehr Fragen als Antworten zu dieser fliegenden Zange“, sagte ein Polizeisprecher.

Die Autofahrerin habe ausgesagt, dass sie zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Menschen am Fahrbahnrand und auch keine anderen Autos vor oder hinter sich bemerkt hat. Brücken oder Gebäude gebe es am besagten Straßenabschnitt nicht, der allerdings beidseitig bewaldet sei. Die etwa 25 Zentimeter lange Wasserpumpenzange sei sichergestellt worden und werde nun im Zuge der weiteren Ermittlungen kriminaltechnisch untersucht. Über den rätselhaften Vorgang hatte zuvor der Radiosender Ostseewelle berichtet.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 13:52 Uhr