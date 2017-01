Video: Gerissene Schafe in Malliß : Wieder totes Lamm - Wolfsabschuss gefordert

Nachdem am vergangenen Sonnabend in Malliß tote Kamerunschafe auf einer Weide aufgefunden worden sind, entdeckte heute der Besitzer der Tiere, Heiko Kania, ein weiteres totes Lamm. Dieses wurde vermutlich in der vergangenen Nacht gerissen. Kania geht davon aus, dass ein ganzes Rudel Wölfe dafür verantwortlich ist und glaubt, die Tiere werden solange in der Gegend aktiv bleiben, bis sie alle Schafe gerissen haben.

Entdeckt wurde das tote Tier beim Aufstellen der vom Wolfsbeauftragten zur Verfügung gestellten Schutzzäune. Diese seien laut Aussage des Tierhalters jedoch zu niedrig. Selbst Schafe könnten sie überspringen.

Verwalter Gerhard Hippler fordert nun den Abschuss der Wölfe, zumindest der Tiere, die Wohnhäusern zu nahe kommen.

Das Lamm, welches den Angriff überlebt hat, wird derzeit von einem Mitarbeiter Hipplers von Hand in Niedersachsen aufgezogen.

von Jens Schwarck

erstellt am 03.Jan.2017 | 18:23 Uhr

