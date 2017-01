Parchim : 70 Firmen gehen auf Nachwuchs zu

1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

Parchim Junge Leute, die sich rechtzeitig und gezielt einen Plan für die Zukunft machen möchten, können noch in diesem Monat entscheidende Weichen stellen: auf dem Berufsstartertag am 28. Januar in der Kreisstadt. Noch nie war die Anzahl der Ansprechpartner vor Ort so groß, wie bei der 21. Auflage dieses alljährlich gemeinsam von der VR-Bank eG und der AOK Nordost organisierten Events: 70 hauptsächlich regionale Firmen werben von 9 bis 12 Uhr in der Parchimer Stadthalle um den Fachkräftenachwuchs von morgen und toppen damit noch einmal den Teilnahmerekord von vor elf Monaten. Im Februar 2016 gingen 65 Unternehmen und Einrichtungen auf die jungen Leuten zu. VR-Bank-Marktbereichsleiter Günter Schulze, von Beginn an Mitorganisator des Berufsstartertages, überrascht dieser kontinuierliche Ausstellerzuwachs nicht: Das Thema Fachkräftenachwuchs ziehe sich mittlerweile quer Beet durch alle Branchen. Der Bedarf werde immer größer, andererseits landen auf den Tischen der Personalchefs und Ausbildungsverantwortlichen immer weniger Bewerbungen. Mit dem Berufsstartertag wollen VR-Bank eG und AOK Nordost jungen Leuten von A wie Augenoptiker bis Z wie Zerspanungsmechaniker das breite Spektrum an Zukunftschancen in der Region aufzeigen. AOK-Chef Bernd Franke unterstreicht: „Wir organisieren diese Veranstaltung, weil es uns wichtig ist, dass junge Menschen hier im Land eine Perspektive bekommen.“

Auch Jugendliche, die erst im Sommer ins finale Schuljahr vor der Abschlussprüfung oder dem Abitur einsteigen, können bereits jetzt ihren Namen ins Gespräch bringen: Viele auf dem Berufsstartertag vertretene Firmen strecken nämlich schon ihre Fühler nach geeigneten Bewerbern aus, die im August 2018 mit der Ausbildung durchstarten. Ausdrücklich möchten die Organisatoren den Berufsstartertag auch angehenden Abiturienten ans Herz legen: Denn neben den klassischen Ausbildungsberufen ermöglichen zahlreiche Firmen ein Duales Studium. Ginett Höting, Marketingverantwortliche bei der VR-Bank eG, entschied sich selbst als Abiturientin für diesen Weg: Neben ihrem dreijährigen Dualen Studium zum Bachelor of Arts in Banking and Finance absolvierte sie gleichzeitig auch ihren IHK-Abschluss zur Bankkauffrau. In den Praxis-Phasen durchlief sie alle Abteilungen und Filialen der VR-Bank eG in Schwerin, Parchim und Ludwigslust, ihr Studium absolvierte sie in Rendsburg und Hannover. Heute sitzen die dualen Studenten in Villingen-Schwenningen am Bodensee im Hörsaal. Ginett Höting schätzte an ihrer dualen Lehrzeit, dass sie sich so besonders viele praktische (Grund-)kenntnisse wie bei einer Ausbildung aneignen konnte und dies gleichzeitig mit einem Studium möglich war. „Die Jahre waren hart, aber ich habe so viel gelernt und bin an mir selber gewachsen.“ Bestärkt wurde sie durch die Gewissheit, dass sie mit einem erfolgreichen Abschluss eine berufliche Zukunft in ihrem Ausbildungsbetrieb hat.

Um überhaupt einen Fuß in Unternehmen zu bekommen oder auch, um sich darüber klar zu werden, ob der angepeilte Wunschberuf wirklich zu einem passt, empfehlen Ausbildungsverantwortliche ganz klar das Praktikum. Der Berufsstartertag bietet sich auch dafür als Kontaktbörse an. Wer seine Bewerbungsunterlagen bereits vorbereitet hat, sollte sie einfach mit in die Stadthalle bringen und unverbindlich nach „Formfehlern“ durchschauen lassen. Das qualitativ ansprechende Bewerbungsfoto kann man am 28. Januar übrigens direkt vor Ort kostenlos anfertigen lassen. Dank der in Aussicht gestellten Unterstützung durch die Stadt Parchim und den Landkreis zur Abfederung der Stadthallen-Miete ist die Teilnahme für die Aussteller auch 2017 kostenlos.

Christiane Großmann

erstellt am 17.Jan.2017 | 05:00 Uhr