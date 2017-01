Konzert : Erstes Gastspiel im Jahr

1 von 1 Foto: Michael-Günther Bölsche 1 von 1

Die Band „Um Himmelswillen“, in der Region und darüber hinaus sehr beliebt, hat am Sonnabend (21. Januar) ihr erstes Gastspiel im noch jungen Jahr 2017.

In der Dobbertiner Gaststätte „Zwei Linden“ werden die Musiker Jule Peter (Gesang), Christoph Feldkamp am Schlagzeug, Kai-Uwe Sachse und Joachim (Mua) Engel an den Gitarren, Christian Banek am Bass, Hans Winter am Sound und Schlagzeug sowie Kornelius Taetow am Keyboard zum Tanz aufspielen.

Ab 20 Uhr wird vor allem Musik von Neil Young, Bob Dylan, Udo Lindenberg, CCR und den Rolling Stones im Mittelpunkt stehen, was vor allem die Musikfreunde „mittleren“ Alters besonders erfreuen wird.

Karten sind im Vorverkauf in der Gaststätte Dobbertin und bei „Blumen Engel“ in der Langen Straße in Goldberg erhältlich.





von Michael-Günther Bölsche

erstellt am 17.Jan.2017 | 21:00 Uhr

