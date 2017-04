Platschow : Graue Riesen hatten viel Besuch

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Eine Autofahrt von gut sechs Stunden hat Familie Klempin in Kauf genommen, um den grauen Riesen wieder einmal ganz nahe zu sein. „Nachdem wir vor rund zehn Jahren zum ersten Mal Urlaub in Mecklenburg gemacht haben und dabei auch den Elefantenhof in Platschow kennen gelernt haben, lassen uns die Elefanten nicht mehr los. Seitdem kommen wir jährlich ein- bis zweimal ins Elefantendorf“, erzählt die Karlsruherin. Diesmal ging für Marita Klempin ein ganz besonderer Traum in Erfüllung. Mitten in der Ostershow wurde sie von Tierlehrer Sonni Frankello in die Manege gebeten, um sich auf einem Teppich liegend von einem der rund fünf Tonnen schweren Tiere furchtlos überklettern zu lassen. Dafür gab es einen riesigen Applaus vom Publikum.

Schon auf dem prall gefüllten Parkplatz war nicht zu übersehen, dass die Osterbesucher wieder einmal aus allen Teilen Deutschlands ins 33-Seelen-Dorf gekommen waren. Da reiten sich die Kennzeichen von Hamburg, Berlin, Köln, München, Leipzig, Rostock und Hannover aneinander.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 17.Apr.2017 | 14:11 Uhr