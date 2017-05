Parchim : Hier liegt viel Musik in der Luft

vergrößern 1 von 1 Foto: Christiane Großmann 1 von 1

Parchim „Immer und überall“ und „Superstar“: Das sind die absoluten Hits in der Parchimer Kita „Arche Noah“, die aus dem gemeinsamen Liedgut nicht mehr wegzudenken sind. Am schönsten klingen sie natürlich, wenn besonders viele Kinder mit einstimmen. Anlässe zum gemeinsamen Singen und Musizieren gibt es in der evangelischen Kindertagesstätte in Trägerschaft des gemeinnützigen Diakoniewerkes Kloster Dobbertin viele, und das an jedem Tag. Einmal in der Woche schart zum Beispiel Pastor Felix Gerlach von der Landeskirchlichen Gemeinschaft gleich nebenan große und kleine Arche-Bewohner in der schönen Kita-Piazza um sich, um mit ihnen Lieder anzustimmen und zu musizieren. Dabei wird seine Gitarre im Singkreis nicht selten von zahlreichen anderen wohlklingenden Tönen regelrecht „überstimmt“. Denn seit einiger Zeit haben die Jungen und Mädchen in ihrer Arche einen mobilen Musikschrank, der mit vielen verschiedenen Instrumenten ausgestattet ist und je nach Anlass in allen Bereichen der Kita zum Einsatz kommt. „Die Kinder lieben diese Instrumente und für uns ist der Musikschrank eine große Bereicherung für die pädagogische Arbeit!“, freut sich Bettina Stüwe. Diese Worte der Kita-Leiterin dürften Müttern und Vätern, vor allem dem Elternrat aus der Zeit um 2014/15 jetzt aber mächtig in den Ohren klingen. Denn die Anschaffung des Musikschrankes und einiger Trommeln ist ihrer Initiative zu verdanken. Vor etwa drei Jahren regte der damalige Elternrat nämlich eine Spendenaktion an. Der Erlös sollte in vollem Umfang in ein nachhaltiges Projekt investiert werden und damit auch späteren Kindergenerationen in der Arche Noah zu Gute kommen.

So wurde mit viel Engagement ein Büchlein mit Lieblingsrezepten der Kinder gestaltet – als Einladung, sie zusammen mit den Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden auszuprobieren. Es vereint 62 kinderleicht umzusetzende Rezepte. Das Büchlein weckt nicht nur Appetit, sondern ist auch ein Augenschmaus: Zum Gelingen trugen Christina Unger, die die Illustration übernahm, sowie einige Firmen bei, die mit ihren Spenden den Druck ermöglichten. Mit Rat und Tat begleitete zudem der Parchimer Buchhändler Tilo Tambach das Projekt. Mehr noch: Er sowie Buchhändlerin Silke Fette übernahmen sehr gerne den Verkauf in ihren beiden Geschäften. Die Kinder durften ihre Kochbücher damals sogar zusammen mit ihrer Erzieherin Mareike Eckhardt höchstpersönlich in die Buchregale einsortieren.

