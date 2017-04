Rostock : Balkon fängt Feuer - Kinder warnen Nachbarn

vergrößern 1 von 8 1 von 8















Ein Balkonbrand hat am Sonntagabend die Rostocker Feuerwehr im Nordosten der Stadt beschäftigt. Gegen 21.30 Uhr brach im obersten Stock eines fünfgeschossigen Mehrfamilienwohnhauses in der Martin-Niemöller-Straße das Feuer aus. Wie die Polizei mitteilte, entstand der Brand auf dem Balkon. Zwei Kinder (10 / 11 Jahre), die sich zum Zeitpunkt des Feuers allein in der Wohnung befanden, teilten der Polizei mit, dass nach einem lauten Knallgeräusch plötzlich der dort stehende Sonnenschirm in Brand geriet. Kurz darauf stand der gesamte Balkon in Flammen. Die Kinder retteten sich nach draußen und warnten auf ihrem Weg nach unten weitere Nachbarn, die sich ebenfalls nach draußen begaben. Als die ersten Feuerwehren in der Martin-Niemöller-Straße eintrafen, brannte der Balkon vollständig. Die Flammen griffen auch auf den darunter liegenden Vorbau über. Die Berufsfeuerwehr brachte eine Drehleiter in Bereitschaft. Zeitgleich löschten die Kameraden die Flammen auf beiden Balkonen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat sofort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.





von Stefan Tretropp

erstellt am 23.Apr.2017 | 23:36 Uhr