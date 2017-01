Entführung in Rostock : Fall Maria: 31-Jähriger verhaftet

1 von 1 Foto: Stefan Tretropp 1 von 1

Er soll die junge Frau unter Anwendung von Gewalt fünf Tage in seiner Wohnung festgehalten haben, wie die Staatsanwaltschaft Rostock am Freitag mitteilte. Der Verdacht gründe vor allem auf der Auswertung von Spuren in der Wohnung und der Aussage des Opfers.

Die junge Frau war seit dem 2. Januar vermisst worden. Ihr soll in den Abendstunden jenes Tages in Rostock plötzlich ins Gesicht geschlagen worden sein. Am 7. Januar tauchte sie mit einer Fraktur im Gesicht in Rostock wieder auf. Sie musste operiert werden. Der genaue Tathergang sei noch unklar, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ermittelt wird den Angaben zufolge wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und gefährlichen Körperverletzung. Den Haftbefehl hatte das Amtsgericht Rostock bereits am Donnerstag erlassen.

