Kühlungsborn : Gasgrill setzt Balkon in Flammen

In der Kühlungsborner Friedrich-Borgwardt-Straße ist es am Donnerstagabend zu einem Feuerwehrgroßeinsatz gekommen. Ein auf einem Balkon betriebener Gasgrill setzte fast das gesamte Haus in Brand. Zu dem Unglück kam es am heutigen Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr. Wie zu erfahren war, grillten die Bewohner des Hauses auf dem Balkon. Dazu nutzten sie einen mit Gas betriebenen Grill. Plötzlich entstand in dem in Holzbauweise errichteten Balkon ein Feuer. Die Flammen verbreiteten sich rasend schnell.

Alle Personen konnten sich rechtzeitig aus dem Objekt retten, in Sicherheit bringen und die Feuerwehr verständigen. Als die ersten Kameraden eintrafen, brannte der Balkon bereits vollständig. Durch das schnelle Eingreifen gelang es ihnen, ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl zu verhindern. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.





von Stefan Tretropp

erstellt am 20.Apr.2017 | 21:14 Uhr