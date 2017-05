Entscheidung : Heinkelmauer in Rostock kann abgerissen werden

vergrößern 1 von 1 Foto: Kazi 1 von 1

Die denkmalgeschützte Heinkelmauer in Rostock kann nach einer Entscheidung des Schweriner Bauministeriums abgerissen werden. „Nach Prüfung und Abwägung der vorgetragenen Belange liegen keine gewichtigen Gründe des Denkmalschutzes vor, die für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen“, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Es beendete damit einen jahrelangen Zwist um die etwa 80 Meter lange, baufällige Backsteinmauer. Sie ist eines der letzten Überbleibsel der ehemaligen Heinkel-Flugzeugproduktion, die die Hansestadt über mehrere Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Das dazugehörige Areal gehört der stadteigenen Wohnungsgesellschaft Wiro, die dort ein neues Wohngebiet errichten will.

Die Eintragung der Heinkelwand als Einzeldenkmal stammte laut Ministerium aus dem Jahr 1995. Sie sei danach mehrmals aus Sicherheitsgründen stark verändert worden. In den Folgejahren hätten die jeweiligen Eigentümer kaum etwas unternommen, um das Denkmal zu erhalten. Die Wand sei durch Witterungseinflüsse stark beschädigt.

Die Kosten für eine Instandsetzung lägen bei rund zwei Millionen Euro. Diesem Betrag stünden keine Einnahmen gegenüber.

Privatrechtliche Unternehmen wie die Wiro haben laut Ministerium die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. „Die Pflicht zur Erhaltung eines Denkmals ist daher nur insoweit zumutbar, als diese Verpflichtung nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt wird.“ Da keine Einnahmen zu erzielen sind, sei die wirtschaftliche Belastung unzumutbar.

Der Bauminister könne diese Maßnahme kraft Gesetz so anordnen, kommentierte der Chef des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege, Michael Bednorz, die Entscheidung des Ministeriums. Die Wiro teilte auf Anfrage mit, dass noch keine konkreten Pläne über den weiteren Fortgang vorliegen.

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 19:08 Uhr