Schlägerei in Rostocker Innenstadt : Jugendliche gehen mit Messern aufeinander los

vergrößern 1 von 7 1 von 7













Pulverfass Rostocker Innenstadt: Erneut hat sich im Herzen der Hansestadt am Karfreitag eine größere Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ereignet. Syrische und deutsche Jugendliche gingen an den Wallanlagen mit Messern aufeinander los. Eine junge Frau wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 19.30 Uhr gerieten laut Polizei zwei Gruppen mit insgesamt bis zu 20 Personen aneinander. Offenbar hatte sich kurz zuvor ein Streit zwischen den Personen, syrischer und deutscher Herkunft, am Doberaner Platz zugetragen. Augenzeugen sprachen in ihren Schilderungen von wahren Jagdszenen, die sich die Beteiligten mit den alarmierten Streifenwagen lieferten. Ein Großaufgebot an Polizisten aus allen Rostocker Revieren eilte zu den Wallanlagen auf die Kröpeliner Straße.

Laut Polizei kam es zu „verbalen Streitigkeiten und Körperverletzungen“. Besonders pikant: Die jungen Migranten und Deutschen gingen während der Auseinandersetzung mit Messern aufeinander los. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Der Auslöser des Streits ist nach derzeitigem Stand noch unklar. Die Polizisten durchsuchten die Jugendlichen sowie deren Rucksäcke nach möglichen Waffen. Außerdem stellten sie die Personalien fest. Die Auseinandersetzungen waren auch ein Fall für die Kriminalpolizei, die sofort Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet hat.

von Stefan Tretropp

erstellt am 14.Apr.2017 | 22:43 Uhr