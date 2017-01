Hochzeitsmesse in Rostock : Messe erfüllt Wünsche der Brautpaare

vergrößern 1 von 3 1 von 3





„Es macht einfach Spaß, eine Hochzeitsmesse zu organisieren, bei der alle Besucher ein Lächeln im Gesicht haben“, sagt Juliane Turloff. Die 23-jährige Projektleiterin war in ihrem Element. Sie durfte erstmals nach ihrer Ausbildung gemeinsam mit der Geschäftsleitung den vielen Brautpaaren die ultimative Plattform für den weißen Auftritt präsentieren.

Auch die rund 115 Aussteller waren gut gelaunt, denn die Resonanz war groß. 6473 Besucher kamen an beiden Tagen. Viele angehende Brautpaare nutzen auf 6500 Quadratmetern Ausstellungsfläche bis Sonntagabend die Gelegenheit, ihre Möglichkeiten in allen Preislagen zu erkunden, zu planen oder gleich zu bestellen. Wer Glück hatte und an der NNN-Aktion teilgenommen hatte, durfte sich die begehrten 50- bis 400-Euro-Gutscheine für Trauringe bei Edwin Sattler auf der Showbühne abholen.

Michael Bull und seine zukünftige First Lady Jana Normann ergatterten den Hauptgewinn, den das Rostocker Gold und Uhren Studio Sattler spendiert hatte. „Eigentlich haben wir keine genauen Vorstellungen, wie unsere Ringe aussehen sollen und lassen uns von der Auswahl des Juweliers heute inspirieren“, sagte der zukünftige Bräutigam, denn bis zum Hochzeitstermin am 19. August wäre ja noch viel Zeit. So schauten sich die Kritzmower erst einmal auf der Messe um und sammelten Ideen, weil auch die 50 geladenen Gäste einen außergewöhnlichen Tag erleben sollen. Zur Ideenfindung trugen die Modenschauen auf dem Laufsteg bei. Ob Brautpaar, die Brautjungfern oder die zukünftige Schwiegermutter – dort fand jeder die passende Bekleidung und Accessoires für den festlichen Anlass. Blumendekorationen, Limousine oder die Torte waren in allen Preislagen und Ausführungen zu bestaunen. So wurde die Messe mit Klassikern sowie neuen Ausstellern zum absoluten Hochzeitsparadies. Die Hochzeitsmesse 2018 findet am 27. und 28. Januar statt.