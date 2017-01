wirkoennenrichtig heimat : Sehens- und erlebenswert

1 von 1 1 von 1

• Alle, die das Reisefieber gepackt hat, lädt die Ortsgruppe Kritzmow der Volkssolidarität am Mittwoch, 25. Januar, zum Vortrag ein. Um 14 Uhr werden im Schulweg Ein-Tagesreisen und mehr vorgestellt.

• Alle jecken Narren aufgepasst. Am Sonnabend, 28. Januar, lädt der Kritzmower Karneval Verein, kurz KKV, zur Faschingsparty in die Gastwirtschaft Zum Kutscher, Rostocker Straße 19, nach Parkentin ein. Um 19 Uhr lautet das Motto der lustigen Sause „Beim KKV geht’s rund, denn Lachen hält gesund!“

• Damit in den Winterferien keine Langeweile aufkommen kann, hat der Jugendclub ab 6. Februar ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde zusammengestellt. Den Auftakt macht ein Billardturnier ab 15 Uhr im Schulweg 1c. Auf dem Plan stehen unter anderem auch Ausflüge in die Eishalle (7. Februar), ins Pandino Spieleparadies (9. Februar) und ins Wonnemar (16. Februar).

• Auch die Sportschützen im Wilsener Weg 22a freuen sich mittwochs von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr oder sonnabends zwischen 10 und 12 Uhr auf Besucher.

von Antje Kindler

erstellt am 19.Jan.2017 | 16:00 Uhr

