Warnemünder Turmleuchten : Sicherheit hat oberste Priorität

Das Warnemünder Turmleuchten nähert sich. Hinter den Kulissen haben Veranstalter von Hanse-Event, die Tourismuszentrale und die Polizei ein stimmiges Sicherheits- und Verkehrskonzept erarbeitet. „Sicherheit hat für uns bei dieser Großveranstaltung höchste Priorität“, betont Produzent Torsten Sitte. „Die Präsenz von Polizei, Politessen und privaten Sicherheitsdiensten wird entsprechend erhöht“, erklärt Sitte.

Das werden die Besucher noch stärker als in den Vorjahren wahrnehmen. Es ist ein Spagat, denn das Turmleuchten soll weiterhin ein Familienfest bleiben. „Deshalb ist es notwendig, die richtige Balance zu finden – zwischen den Sicherheitsvorkehrungen und dem Bedürfnis aller, ein entspanntes Turmleuchten unter dem Motto ,Sehnsucht‘ zu erleben“, sagt Sitte. Der Ortskern von Warnemünde wird Neujahr ab 14 Uhr vollständig für Autos gesperrt. Anreisende Pkw werden rechtzeitig auf die großen Ortsrandparkplätze geleitet und haben von dort Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr. Taktzeiten und Zuglängen werden vom Verkehrsverbund Warnow deutlich verstärkt.

In diesem Jahr ist es nicht erlaubt, auf dem Gelände Hunde mitzuführen sowie Glas, Dosen, Plastikkanister und Feuerwerkskörper mitzunehmen. Außerdem ist das Betreten der Dünen verboten. Als wichtiger Bestandteil polizeilicher Kommunikation während der Veranstaltung hat sich die Nutzung sozialer Netzwerke etabliert. Aktuelle Sicherheitstipps der Polizei und des Veranstalters sowie Informationen zur Verkehrslage in und um Rostock sind auf Twitter unter @polizei_rostock.de zu finden.

Auch in diesem Jahr wird mit jeder Menge Technik und zahlreichen fleißigen Helfern die spektakuläre Inszenierung vorbereitet. „Die Neujahrs-Show gehört zu den wichtigsten Event-Höhepunkten und ist über die Grenzen Rostocks hinaus bekannt“, sagt Sitte. „Das Warnemünder Turmleuchten wartet auch dieses Mal mit einer beeindruckenden Show auf, die die Kulisse von Leuchtturm und Teepott wieder auf ganz besondere Weise in Szene setzen wird“, ergänzt Tourismusdirektor Matthias Fromm. Sein Dank gilt besonders der Hanseatischen Eventagentur für die Organisation sowie allen Ämtern, Ordnungsbehörden, Polizei und den zahlreichen Sponsoren und Partnern, „die das einzigartige Event mit ihrer Unterstützung ermöglichen“.

Das Vorprogramm beginnt am 1. Januar um 15 Uhr mit Live-Musik von Ola van Sander und den Matrosen in Lederhosen. Um 18 Uhr drückt Kapitän Gerd Simonn auf den Starterknopf, dann wird der Leuchtturm für eine halbe Stunde mit Licht, Laser und Feuerwerk passend zum Motto „Sehnsucht“ in Szene gesetzt. Dazu performt Sänger Purple Schulz eine neu geschriebene Version seines gleichnamigen Hits „Sehnsucht – Ich will raus“.

Der Eintritt ist frei. Rund um den Leuchtturm, auf der Promenade und am Strand versorgen gastronomische Stände die Gäste.









erstellt am 29.Dez.2016 | 08:00 Uhr

