Gas und Bremse verwechselt : Video: 85-Jähriger durchbricht in Rostock Garagenmauer

Es war ein Einparkversuch auf unkonventionelle Weise: Ein 85-jähriger Rentner hat am Mittwoch Abend in Rostock beim Einparken in seiner Garage das Gas- und Bremspedal an seinem Automatikwagen verwechselt und ist geradewegs durch die Garage und durch eine massive Mauer gerast.