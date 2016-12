Maritime Jubiläen : Der Kaiser legte den Grundstein

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Auch 2017 jähren sich einige maritime Jubiläen – Meilensteine aus MV und ausgewählte darüber hinausgehende aus Schifffahrt und Hafen – an die die NNN hier erinnern:



Vor 130 Jahren

• 3. Juni 1887: Kaiser Wilhelm I. legt den Grundstein für den Nord-Ostsee-Kanal. Sieben Jahre lang waren 9000 Arbeiter beim Bau der 98,65 Kilometer langen Wasserstraße beschäftigt. Für den 1895 eingeweihten Kanal erfolgten 1907, 1914 und 1948 Erweiterungen. Gegenwärtig sind hier lange überfällige umfangreiche Sanierungsarbeiten im Gange. So werden Schleusen ausgebaut und Engstellen geweitet. Der Kanal ist die meistbefahrene künstliche Schifffahrtsstraße der Welt und erspart den 450 Kilometer langen Umweg über Skagen. 2015 nutzten mehr als 32 000 Schiffe mit rund eine Millionen Tonnen Gütern den Kanal; 2012 waren es bereits rund 35 000.



Vor 120 Jahren

• April 1897: Zwischen Sassnitz und Trelleborg wird eine Postdampfer-Linie eröffnet. Die Reedereien Sverige-Kontinenten und Bräunlich aus Stettin bringen den Salondampfer „Imperator“ zum Einsatz. Das ist der Vorläufer der Königslinie, die am 6. Juli 1909 eröffnet wird. Heute verbindet die Stena-Fähre „Sassnitz“ Rügen mit Südschweden.



Vor 105 Jahren

• 15. April 1912: Nach der Kollision mit einem Eisberg sinkt der 46 328 BRT große Luxusliner „Titanic“ der White-Star-Lines. 1509 Tote sind zu beklagen; nur 705 Passagiere und Seeleute können gerettet werden.



Vor 100 Jahren

• 2. August 1917: Aufstand von 600 Matrosen und Heizern des deutschen Linienschiffes „Prinzregent Luitpold“ in Wilhelmshaven – die Führer Albin Köbis und Max Reichpietsch werden verhaftet und einen Monat später hingerichtet. Zwei Monate später leiten die Schüsse des Panzerkreuzers „Aurora“ in St. Petersburg die Oktoberrevolution in Russland ein.



Vor 95 Jahren

.• 16. Dezember 1922: Der Passagierfrachter „Hansa“ läuft bei Blohm & Voss vom Stapel. Das Schiff sinkt am 6. März 1945 vor Warnemünde, wird 1949 geborgen und im September 1955 als „Sovjetskiy Soyuz“ von der Warnow-Werft abgeliefert.



Vor 80 Jahren

• 30. Oktober 1937: Bei Blohm & Voss in Hamburg läuft das Segelschulschiff der Kriegsmarine „Albert Schlageter“, ein Schwesternschiff der in Stralsund liegenden alten „Gorch Fock I“, vom Stapel – von den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt, kommt es als „Sagres“ nach Portugal und wird als Schulschiff eingesetzt.



Vor 65 Jahren

• 1. Juli 1952: Der VEB Deutsche Seereederei Rostock (DSR) wird gegründet. Erstes Schiff ist der alte Dampfer „Vorwärts“, in der Blütezeit zählt die DSR-Flotte mehr als 200 Schiffe. Am 3. Juni 1993 wird die DSR privatisiert – die Frachtschifffahrt geht in die Reederei F. Laeisz auf – die Deutsche Seereederei baut die Hotel- und Immobiliensparte aus und entwickelt auch die Passagierschifffahrt mit dem Bau der ersten Aida-Cruiser und Arosa-Flusskreuzer weiter, die sie dann später verkauft. Heute betreibt die Deutsche Seereederei keine Schifffahrt mehr.



Vor 60 Jahren

• 23. Juni 1957: Der Typ-IV-Frachter „Frieden“, der erste 10 000-Tonner hierzulande, wird auf der Warnow-Werft übergeben. Er war 1956 vom Stapel gelaufen. Als fünftes Schiff der Serie (von insgesamt 15 Schiffen) folgt am 27. Juli 1958 die „Dresden“, das heutige Traditionsschiff.

• September 1957: Die 1951 auf der Warnow-Werft gebaute Schonerbrigg „Wilhelm Pieck“ (heute „Greif“) macht ihre längste Reise. Sie führt unter Führung von Kapitän Arthur Friedrich über 2500 Seemeilen bis nach Odessa.



Vor 50 Jahren

• 30. November 1967: Mit der Indienststellung der „Blankenburg“ übertrifft die Tonnage der DSR-Flotte erstmals die Millionen-Tonnen-Grenze.



Vor 40 Jahren

• 20. Januar 1977: Im Rostocker Seehafen wird erstmals Zement aus Rüdersdorf umgeschlagen. Der Test mit Paletten verläuft positiv. Heute werden mehr als eine halbe Million Tonnen mit Zementtankern nach Skandinavien verschifft.

• 13. Mai 1977: Indienststellung der finnischen Gasturbinenfähre „Finnjet“ , die zunächst von 1977 bis 1997 zwischen Travemünde und Helsinki verkehrt. Im Juni 1999 wechselt die Silja-Fähre nach Rostock und steuert von hier über Tallinn die finnische Hauptstadt an. Zuletzt verbindet sie bis September 2005 Rostock mit St. Petersburg. Nach einem Zwischenspiel als Notunterkunft in Louisiana und nachdem sich Umbaupläne in Genua zerschlagen, wird die Fähre 2009 in Indien verschrottet.

• 20. Mai 1977: Der DSR-Ro/Ro-Frachter „Aschberg“ eröffnet den Ro/Ro-Verkehr nach England. Mehr als die Hälfte des Güterumschlags im Hafen sind heute rollende Verkehre.



Vor 25 Jahren

• August 1992: Der Fachbereich Seefahrt der Hochschule Wismar setzt die Ausbildung der Seefahrtsschule Warnemünde/ Wustrow fort, die 1969 durch Zusammenschluss mit der 1846 gegründeten Seefahrtsschule Wustrow entstand, die bereits 1846 als Großherzogliche Navigationsschule gegründet worden war.



Vor 20 Jahren

• 7. August 1997: Im Rostocker Seehafen wird eine Containerlinie mit dem Fluss-See-Schiff „Ruza 8“ aus der Taufe gehoben. Die neue Linie verbindet Rostock über Köge und Stettin mit Moskau und steuert im Winter Klaipeda an. Die Linie hat nur wenige Monate Bestand.

• August 1997: in Rostock-Langenort erhalten 146 Landbeschäftigte von DSR-Senator die Hiobsbotschaft, dass ihr Standort schließt – eine 45-jährige Geschichte der Linienschiffahrt in Rostock geht damit ihrem Ende entgegen.

• 12. November 1997: Die Rostock-Atlantik-Line nimmt im Seehafen mit dem gerade in Wolgast gebauten 1150-TEU-Containerfrachter den Dienst auf. Es wird ein Fehlstart, denn schon in Helsingborg kracht das Schiff gegen die Kaimauer. Der als Nischendienst deklarierte Containerverkehr über den Atlantik bleibt mangels Auslastung ein Misserfolg und wird bald eingestellt.

• 24. Dezember 1997: Die Meyer Werft aus Papenburg übernimmt die Rostocker Neptun Werft und konzentriert sich auf das Kerngeschäft, so vor allem auf den Bau von Flusskreuzern. Nach dem Auslaufen Brüsseler Restriktionen werden auch Gastanker, kleine Fährschiffe und Sektionen für große Kreuzfahrer gebaut.



Vor 15 Jahren

• 14. Februar 2002: Nach 16 Jahren Dienst für die DSR wird das Passagierschiff „Arkona“ (ex „Astor“) an Schiffsfonds verkauft und in Genua an Transocean Bremen übergeben. Bei 442 Reisen für die DSR beziehungsweise Seetours wurden 1,268 Millionen Seemeilen zurückgelegt. Als „Saga Pearl II“, zwischenzeitlich auch „Astoria“ und „Quest for Adventure“, ist das Schiff weiter in Fahrt.



Vor 10 Jahren

• April 2007: Das Eisenbahnunternehmen TX Logistik stärkt den Güterverkehr mit einer Verbindung zwischen Italien und Schweden über Rostock.



von Reiner Frank

erstellt am 27.Dez.2016