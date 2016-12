wirkoennenrichtig heimat : Für die Kapelle kam die Rettung zu spät

1 von 1 Foto: Sammlung Gerhard Weber 1 von 1

Im Jahr 1980 verlor das 15 Hektar große, 148 Jahre alte städtische Begräbnisfeld in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt seinen Status als Friedhof. Ein Jahr später begannen die Arbeiten zur Umwandlung des Geländes in einen Park.

Grün wurde gestutzt und gepflegt, erhaltenswerte Grabmäler erfasst und teilweise umgesetzt, unzählige Grabsteine, Einfassungen und Gitterzäune entsorgt, Gruften verfüllt, Wege gebaut und Bänke aufgestellt.

Aber ein Teil des nunmehrigen Lindenparks sollte für den Bau einer neuen Straße herhalten; an erhaltenswerten Anlagen des Friedhofs und an kulturhistorisch wertvoller Bausubstanz war Raubbau betrieben worden: Im April 1984 wurde das Gelände zum Denkmal erklärt und unter Schutz gestellt. Für diese kleine Grabkapelle in einem schlichten klassizistischen Baustil – noch im April 1968 wurde sie fotografiert – kam die Rettung allerdings zu spät.

von Dr. Karsten Schröder

erstellt am 24.Dez.2016 | 16:00 Uhr

