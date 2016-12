Kolumne Up Platt : Hüt is dat wedder sowiet

vergrößern 1 von 2 Foto: DPA 1 von 2

Gistern heff ik noch seggt: „Mi is gor nich na Wihnachten.“ Un nu mit den hütigen Dach is jo schons dei Hilligabend anbraken. Wihnachten, dat is jo dat schönste Fest, wat wi Düütschen un väle anner Minschen up uns Ierd fiern don.

Oewer den Hilligabend, sien christliche Bedüdung, will ik mi nich utlaten, oewer wat em utfüllt, dat Schenken un Beschenktwarden, dortau heff ik mi ’n por Gedanken makt. Beid sünd, dat vörwechnahmen, inwennig Kultur in uns Minschen, dei von Harten kümmt. Dei tweite Siet, woväl dien Portjuchhee dorför hergifft, kümmt ierst an tweite Stell. Worüm? Ik verklor dat ’n bäten. Dat kümmt wohrhaftig nich up an, wat un woväl man schenkt, sonnern as man wat schenkt. Ok is dat woll ’n noch schworere Kunst sik beschenken tau laten.

Grad dat Sikbeschenkenlaten, sett dat Fäuhlen mit uns Harten vörut. Dankbor tau sien un sik freugen tau koenen is gor nich so eenfach. Dankborkeit un Freud koenen klauke Öllern nich tiedig nauch in dei Harten von ehr Kinner planten un akkerat in’n Lop von dei Johren hägen un plägen. Dorbi licht dat Geheimnis, dat dat denn ok henhaucht, nich tauletzt in dei Oewerraschung. Wenn wi eis an un’s Kinnertiet trüchdenken, wat wier dat Schönst an’n Hilligabend? Wier dat nich dat upgerägte Täuben vör dei tauslaten Wihnachtstimmerdör? Dat nich ümmer säkere Glöben an den Wihnachtsmann? Hütigendachs ward väl entzaubert un man löt sik ut dei Sicht von den schnöden Kommerz un Mammon ünnerkriegen. Dat allens denn schon väle Manden vörher.

Wat gifft dat hüt nich allens vör Spältüüch, dat bet up dat Kleinste utgeklügelt un utgetüftelt is. Den ganzen elektronschen Kram nich tau vergäten. Dei kindliche Fantasie blifft dorbi so’n lütt bäten up’e Streck, so vullkamen is dat allens. Wi sünd woll gaut beraden, wenn wi uns Kinner un Enkelkinner Saken schenken, dei de kindliche Fantasie anrägen. Dat gifft nauch dorvon. Man möt bi den Oewerfluß blot ornlich henkieken un ümsichtig mit Bedacht dei Sak angahn. Oewerdriebene Leif un ’n vullen Geldbüdel alleen makt dat nich, man möt sik schons leifvull in dat Kinnergemäut versetten.

Wat bi Kinner un Enkelkinner tau beachten is, dröppt ok bi uns utwussen Minschen tau. Dit Johr haren wi as Grotöllern all grote Freu, as wi up Inladung von uns Kinner an’n 12. 12. an’n Kunzert von dei Klavierklass in dei Kreismusikschaul „Friedrich von Flotow“ in Bad Doberan deilnähmen künnen. Dor würden ünner Leitung von Fru Natalija Golikow Wihnachtsleeder spält. Uns jüngste Enkeldochter, fief Johr olt, spälte tausamen mit ehr Halfsüster dei all söbenteihn Johren is, dei Melodei na dat Leed „Morgen kommt der Weihnachtsmann.“ Dor güng einen dat Hart up! All Mitwirkende gäben ehr Bestes. An’n verläden Sünndach würd in dei Privatschaul Universitas in Rostock dörch dat Tanzstudio Diana Schwarz dei Tanzshow „Die Neunte“, Freiräume, präsentiert. Uns jüngste Enkeldochter, dei bi dei Danzgrupp Tanzknirpse I mitdanzen deiht, ok dorbi. Sei führten dat Danzstück „Schneeflöckchen“ up. Wi wieren begistert. Dat Programmk wier wunnerbor.

Bädere Geschenke koenen wi uns nich vörstellen un sünd sihr, sihr dankbor dorför! Dat dit Johr allens henhaucht, dortau wünsch ik dei Läsers von uns Tiedung allens Gaude un kommodig Wihnachten.