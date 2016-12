HMT Rostock : Lions Club spendet Barocktrompete

1 von 1 Foto: HMT 1 von 1

Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte der Lions Club Rostock der Trompetenklasse an der Hochschule für Musik und Theater Rostock nicht machen können. Er spendete ihr eine Barocktrompete, die in Zukunft den Studenten als Dauerleihgabe für Konzerte, für den Unterricht und zum Üben zur Verfügung stehen soll. Als Dank dafür gaben die Bläser unter der Leitung von Professor Christian Packmohr den Lions-Mitgliedern ein Adventskonzert. „Inzwischen studieren vier Studenten im Nebenfach Barocktrompete bei mir, da reicht natürlich das eine Instrument, das die Hochschule besitzt, nicht mehr aus“, so Packmohr.

Hinzu kommt, dass es mit der Barocktrompete noch etwas ganz Besonderes auf sich hat. Sie wurde von dem Rostocker Instrumentenbauer Michael Münkwitz nach einer im Jahr 2005 in der Dorfkirche Belitz (Prebberede) entdeckten Trompete von 1650 gefertigt, der so genannten Birckholtz-Trompete. Für dieses Modell wurde Münkwitz dieses Jahr auf der internationalen Handwerksmesse in München mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet. Am 26. Februar steht die Trompete erneut im Mittelpunkt, denn dann wird der Lions Musikpreis für Trompete an der Hochschule vergeben.





