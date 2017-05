Brüel : Ampel rückt zum Einkaufsmarkt

vergrößern 1 von 3 Foto: rosp 1 von 3





„Wir haben nicht locker gelassen. Wir bekommen fast alles durch“, sagt Torsten Lange, Vorsitzender des Brüeler Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr. Er nimmt Bezug auf das Verkehrskonzept der Stadt Brüel, dessen Umsetzung der Bauausschuss als wichtige Aufgabe sieht.

Wie SVZ berichtete, sind einzelne Punkte inzwischen Realität. „In Zusammenarbeit mit dem Amt Sternberger Seenlandschaft konnten wir erste Erfolge erzielen“, erklärt Lange. So ist die Straße Am Mühlenberg in Brüel aus der Stadt kommend nunmehr für motorisierte Fahrzeuge gesperrt. Und die Schulstraße, eine Einbahnstraße, kann im zweispurig ausgebauten Abschnitt von der Schweriner Straße bis zum stadteigenen Parkplatz in beide Richtungen befahren werden. „Nach Anregung durch Anwohner wird diesbezüglich eine Erweiterung der Aufhebung bis zum kleinen Parkplatz vor dem alten Kindergarten angestrebt, um auch das Befahren der Grundstücke Schweriner Straße von dort zu ermöglichen. Dieses würde dann mit Wartepflicht durch roten bzw. weißen Pfeil gekennzeichnet wie bereits am anderen Ende der Schulstraße bis zur Ausfahrt des ehemaligen Tip-Marktes“, erklärt der Ausschussvorsitzende. Gewünscht war zudem, für Radfahrer die Einbahnstraßenregelung in der Schulstraße vollständig aufzuheben und vielleicht einen der beiden Gehwege als Radweg auszuweisen. „Ein Ortstermin ergab, dass der Gehweg für eine Teilung zu schmal ist.“

Angestrebt wurde auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auf den Bundesstraßen in der Stadt.





von Roswitha Spöhr

erstellt am 08.Mai.2017 | 21:00 Uhr