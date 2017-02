Brüel : Brüeler Brunnen bleibt gesperrt

1 von 1 Foto: rosp 1 von 1

Die Ankündigung des Brüeler Ausschusses für Umwelt und Tourismus, in der Sitzung vorgestern Abend über den Stand der Trinkwasserversorgung zu informieren, hatte weitere Bürger ins Rathaus kommen lassen. Allerdings hatten sowohl der Geschäftsführer der mea Energieagentur GmbH als auch der Meister für Wasserversorgung im Brüeler Wasserwerk kurzfristig absagen müssen. Die mea Energieagentur Mecklenburg Vorpommern GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Wemag, ist für die Wasserversorgung in Brüel, Keez, Golchen, Thurow, aber auch Weitendorf zuständig.

„Wir haben die Aufgabe der Versorgung abgegeben. Wir sind als Stadt nur noch formal zuständig“, erklärte Bürgermeister Jürgen Goldberg.

2014 hatte SVZ erstmals darüber berichtet, dass im Rohwasser in einem von drei Brunnen im Brüeler Wasserwerk eine Überschreitung des Grenzwertes bei Bentazon festgestellt wurde. Der Brunnen wurde gesperrt.

Die Sperrung bestehe weiterhin, erklärte Goldberg. Das Wasser laufe über das Regenrückhaltebecken in den Brüeler Bach ab. Er habe die Auskunft, dass Bentazon, wenn es ans Licht komme, zerfalle. „Beim Trinkwasser liegen die Werte unter dem gesetzlich festgelegten Grenzwert. Das gereinigte und gefilterte Trinkwasser ist gesundheitlich in Ordnung“, so Goldberg. Die mea habe für die Qualitätssicherung der Grundwasserversorgung im Einzugsgebiet Fördermittel beantragt.

Wie SVZ informierte, sollen an festgelegten Standorten drei Vorfeldmessstellen zur Wassererfassung errichtet werden, um den Grundwasserstand einzumessen und den Inhalt zu überprüfen.





Den ganzen Beitrag lesen Sie in der Tageszeitung und auf ePaper.



von Roswitha Spöhr

erstellt am 03.Feb.2017 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen