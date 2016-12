Woserin : Feiern in sanierter Kirche

vergrößern 1 von 2 Foto: Wibke Niemeyer 1 von 2

Ingrid Kuhlmann steht auf der Kanzel in der Hubertuskirche zu Woserin und blickt zum Gemälde an der Wand im Altarraum. „Diese Renaissance-Malerei ist freigelegt worden“, erklärt die Kirchenmusikerin der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Dabel, wozu auch die Woseriner Kirche gehört.

Die Innensanierung des Gotteshauses ist beendet. „Wegen ihres Alters war die Kirche sowohl außen als auch innen in einem sehr schlechten Zustand. Feuchtigkeit hat auch dazu beigetragen“, erinnert sie sich. Durch Spendengelder konnten seit der Wende dringend notwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Ein großzügiger Sponsor, so Kuhlmann, sei die Hamburger Firma Lehmann und Voss gewesen. „Das Unternehmen hat seinen Ursprung in Mecklenburg und die Woseriner Kirche von den zahlreichen sanierungsbedürftigen Kirchen in unserer Region für die finanzielle Unterstützung bewusst ausgewählt“, sagt Kuhlmann. Zum Dank daran erinnern das Hamburger Wappen und das Firmenlogo in den Fenstern auf der Südseite des Chores.



Sanierung in vier Bauabschnitten

2010 begannen Restauratoren aus Berlin und Schwerin mit der Innensanierung. In vier Bauabschnitten wurden die Renaissance-Malerei gesichert, defekte Stellen um die Fenster ausgebessert, das Gewölbe im Altarbereich repariert und der Epitaph aus dem Jahr 1597 restauriert. Ein Baubeauftragter der Landeskirche überwachte die Arbeiten. „Während der Bauzeit war die Kirche geöffnet. Wir haben Gottesdienste an den kirchlichen Feiertagen und Konzerte veranstaltet“, sagt Kuhlmann.

von Wibke Niemeyer

erstellt am 22.Dez.2016 | 21:00 Uhr

