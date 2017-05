Sternberg : Großer Umzug zum Rapsblütenfest

vergrößern 1 von 2 Foto: Roland Güttler 1 von 2

Die Kleinstadt Sternberg steht ab heute Abend bereits zum 15. Mal ganz im Zeichen des Rapses, der vielseitigen Feldfrucht. Beim Landesrapsblütenfest wird am Sonnabend um 14 Uhr die neue Landesrapsblütenkönigin MV 2017 gekrönt.

Die beliebte Veranstaltung auf dem Markt bietet auch sonst wird wieder viele Highlights für die Zuschauer. Den Auftakt bildet heute Abend wie immer eine Open Air Tanznacht mit einer Licht- und Laserinszenierung auf dem Sternberger Marktplatz.

Traditionell beginnt der Sonnabend, der 6. Mai, um 11 Uhr mit dem großen Festumzug durch die Altstadt. Die Teilnehmer des Umzuges, Reiter, Fahrzeuge und Gespanne nehmen an der Straße Am Maikamp Aufstellung. Weiter geht es über den Mecklenburgring in die Altstadt, über die Luckower, die Kütiner und die Straße vor dem Pastiner Tor auf den Marktplatz. An der großen Ampelkreuzung und auf dem Markt werden alle Beteiligten des Festzuges begrüßt und vorgestellt. Die Schaulustigen dürfen sich auf Vereine, Landwirtschaftsunternehmen und Betriebe aus der Region freuen, die sich zum Umzug angekündigt haben. Erwartet werden Hoheiten, Prinzessinnen und Prinzen aus Nah und Fern, die charmant und chic aus Cabrios den Zuschauern zuwinken und grüßen. Musikalisch begleiten den Umzug Fanfaren, Trommeln und viel Jubel. Kindertagesgruppen aus der Region werden wieder am Umzug teilnehmen. Die Kinder warten derzeit schon ungeduldig. Unterstützt von ihren Erziehern schmücken die Kleinen ihre Kremser selbst. Einen Höhepunkt des Umzugs bilden die eleganten Reiter hoch zu Ross und die nostalgischen Kutschen.

Bunter Mix bei der Musik und auch kulinarisch

Auf dem Marktplatz werden um 12 Uhr der Schirmherr des Landesrapsblütefestes Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Till Backhaus, sowie Sternbergs Bürgermeister Armin Taubenheim das Fest auf der Bühne eröffnen.

Schwungvoll, musikalisch und spannend geht es im Anschluss auf und vor der Bühne auf dem Marktplatz zu. Händler, Marktreibende und viele Stände sorgen für Abwechslung und kulinarische Genüsse. Das Moderatoren-Duo Thom Seiberth & Petra Todenhagen-Gredig begleiten das Publikum durch ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Begrüßen werden Sie Holm & Llück, Undine Lux mit ihrem eigenen Album „Pink“- Tour und das offizielle Helene-Fischer-Double. Auf der Bühne werden ebenso Gastköniginnen und ein König begrüßt, sodass die Zeit bis zur geplante Krönungs-Zeremonie der neuen Landesrapsblütenkönigin MV 2017 um 14 Uhr schnell vergehen dürfte.

Um 15 Uhr lädt der Verein Sternberg und Mehr e.V. als Veranstalter des Festes Sponsoren, Landwirte sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft des Landes ins Sternberger Rathaussaal zu einer geschlossenen Festveranstaltung ein. In feierlicher Weise soll das diesjährige Jubiläums-Landesrapsblütenfest MV gewürdigt und den Förderern und Unterstützern des Landesfestes Dank und Anerkennung ausgesprochen werden.

Ab 20 Uhr startet zünftig der „Raps-Dance“ mit dem MV Promotion DJ Team und Live-Musik von „Rockpirat“ aus Weimar. Eine Stunde vor Mitternacht taucht der Markplatz in eine faszinierende Licht- und Lasershow.

Der Sonntag, 7. Mai, beginnt in der Marktkirche um 10 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst. Der Familientag des Landesrapsblütenfestes wird im Anschluss daran ab 11 Uhr mit einem Musikalischen Frühschoppen eröffnet. Große und kleine Künstler aus dem Umkreis und aus Funk und Fernsehen bekannte Sänger sorgen für eine bunte Mischung. Erwartet werden etwa um 12 Uhr „Jo & Josephine“.

Was der Frühling an Trends und Farbe mit sich bringt, können Modefans auf der Modenschau von und mit „Fasdenschnecke“ aus Schwerin in Augenschein nehmen.

Kurz nach dem Mittag darf sich das Publikum auf den Stargast Maja Catrin Fritsche freuen. Etwa um 14.30 Uhr beginnt dann das große Landesrapsblütenfest-Finale mit Beiträgen des SCC-Sternberger Carneval Clubs.







von Dr. Editha Weber

erstellt am 05.Mai.2017 | 12:00 Uhr