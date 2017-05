Sternberg : Innenminister zu Bürgergespräch in Sternberg

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv/Rüdiger Rump 1 von 1

Zu einem Bürgerforum kommt Lorenz Caffier (CDU), Minister für Inneres und Europa, am Freitag nach Sternberg. Alle Interessierten sind um 17 Uhr herzlich in das Rathaus eingeladen. Vorher findet ein Gespräch mit Bürgermeistern statt.

Caffier will zu den Sorgen und Wünschen der Bürger Rede und Antwort stehen, „beim konstruktiven Austausch in netter Runde“, so die Ankündigung des Innenministeriums, aber auch darüber ins Gespräch kommen, womit sie zufrieden sind. Das Bürgerforum sei dafür eine gute Gelegenheit und werde „hoffentlich entsprechend genutzt“, heißt es weiter in einer Pressemitteilung.

Sternberg ist eine von neun Städten landesweit, in denen sich Besuch aus Schwerin angesagt hat. Denn die Landesregierung möchte in dieser Wahlperiode, wie es heißt, noch stärker mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Unter dem Titel „Landesregierung vor Ort“ weilt Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) heute zur gleichen Uhrzeit im Haffhus in Ueckermünde oder Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) im Güstrower Landratsamt (18 Uhr).

Der Sternberger Bürgermeister Armin Taubenheim freut sich „ganz besonders“, dass der Minister „unsere Stadt für das Bürgerforum auserwählt hat“. Er habe bei der entsprechenden Anfrage „spontan zugesagt“. Dies sei „für alle eine gute Gelegenheit, aktuelle Themen vor Ort direkt ansprechen zu können und mit dem Minister hautnah in Kontakt zu treten“. Es wird um Voranmeldungen unter www.regierung-mv.de gebeten.



von Rüdiger Rump

erstellt am 04.Mai.2017 | 22:00 Uhr