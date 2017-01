Sternberg : Keiner soll zurückgelassen werden

1 von 1 Foto: Roswitha Spöhr 1 von 1

„Nach einem Schlaganfall begleiten wir einen Mann jetzt zum Arzt oder gehen mit ihm spazieren. Die Kinder wohnen weit weg. Durch unsere Unterstützung wird die Ehefrau ein bisschen entlastet und kann Kraft tanken, um weiterzumachen. Es ist schön, zu erleben, wie dankbar der Betroffene und Angehörige über unsere Hilfe sind“, beschreibt Mathias Krause-Rohde einen Fall aus der Praxis von una e. V. in Sternberg.

Aufgabe des Vereins ist es, Familien und Menschen, die hilfe-, betreuungs- oder pflegebedürftig sind, in der Häuslichkeit, Schule, Kita, am Arbeitsplatz oder/und in der Freizeit zu unterstützen. „Wir wollen helfen, dass Menschen mit Behinderung oder Hilfebedarf nicht zurückgelassen werden, sondern in das gesellschaftliche Leben integriert bleiben“, erklärt Katja Parwulski, die am Standort in Sternberg die Leitung inne hat. Integration ins gesellschaftliche Leben halte geistig fit und gebe dem Menschen eine Aufgabe, weiß sie.

„Es gibt großen Bedarf und die Fahrwege waren bislang einfach zu weit, um dies von Una in Wittenförden zu leisten“, so Parwulski. Das treffe die zu Betreuenden dann ebenso wie die Betreuer, die alle ehrenamtlich arbeiten und es sei auch eine Kostenfrage.

Wenn ein Kind mit Handicap nicht in den Hort gehen kann, kann una mit einer ambulanten Hortbetreuung helfen. Oder wenn die Eltern keine Möglichkeit haben, in den Urlaub zu fahren, kann ihr Kind über den Verein in die Ferien oder wird ambulant betreut. Das hilft auch den Eltern. „Wir holen die Kinder ab und bringen sie wieder nach Hause. Es gibt Tagesausflüge, Wochenendtouren oder Sommerfahrten“, sagt Katja Parwulski und verweist auf ein kleines grünes Heft voll mit Angeboten, das sich Interessierte kostenlos bei una in Sternberg in der Kütiner Straße 31 abholen können.



von Roswitha Spöhr

erstellt am 25.Jan.2017 | 21:00 Uhr

