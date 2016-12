Bibow : Künstler und (Kunst)Nashörner

1 von 1 Foto: Rüdiger Rump 1 von 1

Eine ungewöhnliche Veranstaltung erwartet Besucher zu Beginn des Jahres in Neuhof in der Gemeinde Bibow. Im und vor dem

Gutshaus findet am Freitag, dem 6. Januar, ab 14 Uhr

das erste Dreikönigstreffen der (Kunst-)Nashörner statt. Gastgeber ist die Initiative Schloss Neuhoff e.V. in Kooperation mit dem Schweriner Zoo. Der Verein hat die frühere Schreibweise Neuhofs mit „ff“ gewählt, um Verwechslungen mit einem gleichnamigen Herrenhaus nahe dem Schaalsee zu vermeiden.

Die ehemaligen Claramanisten wurden eingeladen, um mit ihrem Nashorn an diesem Event teilzunehmen. Die Aktion „Claramanie“ vor mehr als acht Jahren hat dazu beigetragen, das notwendige Geld zur Finanzierung der neuen Nashornanlage im Zoo der Landeshauptstadt aufzubringen. Rund 75 Nashornrohlinge fanden Käufer und wurden mit Farbe und Pinsel zu einer wahren Augenweide. So konnte mit Hilfe vieler das langersehnte Bauprojekt gestartet werden. Das neue Gehege bietet nicht nur Platz für sechs Nashörner, sondern auch attraktive Besucherbereiche.

Auch vor dem Neuhofer Herrenhaus steht ein bunt bemaltes (Kunst)Nashorn.



von Rüdiger Rump

erstellt am 29.Dez.2016 | 12:00 Uhr

