Lenzen : Lohnenswert für die ganze Familie

Der üppige Lenzener Pflanz- und Topf-Tag am 1.Mai ist mittlerweile zu einer guten Tradition für Jung und Alt, Gartenbesitzer und Liebhaber von Töpferwaren, aber auch Naturliebhaber aus der nahen und weiteren Region geworden. Kein Wunder also, dass die Leute nur so einströmten auf den „Marktplatz“ vor dem Gutshaus. Viele nutzten das sonnige Wetter, um nach Lenzen per Fahrrad zu radeln und dabei die wunderbare Natur ringsherum zu genießen.

Auf dem Pflanz- und Topf-Markt fanden die Besucher alles vor, was das Herz begehrte. Der Run ging natürlich zu den Pflanzenhändlern. Ob es Stauden, Kräuter, Sträucher oder Blumen waren, alles fand seine Interessenten. Ganz heiß begehrt waren Tomatenjungpflanzen verschiedenster Sorten und Farben von Gelb über Rot bis fast Schwarz. Rosen, aber auch Deko für den Garten hatte z. B. Benno Piccenini aus Boddin im Gepäck. Aus Drispeth kam Andreas Gebhard mit Orchideen und Heil- und Teepflanzen und aus der Nähe von Greifswald die Gärtnerei Gottschling mit Heil-, Küchen- und Gewürzkräutern.

Aber auch an Dekorationen für den Garten waren die Leute interessiert.





von Onlineredaktion

erstellt am 03.Mai.2017 | 06:00 Uhr