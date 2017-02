Dabel/Brüel : Maler und Bildhauer gibt sein Wissen weiter

1 von 1 Foto: rosp 1 von 1

Der Dabeler Maler und Bildhauer Eckardt Erbguth gibt seit 1995 Malkurse an der Volkshochschule (VHS) in der Außenstelle Brüel. Am vergangenen Montag hat ein neuer Kurs im Frühjahrssemester begonnen. „Sicherlich der Witterung geschuldet sind nur treue Kursteilnehmer gekommen. Ein Einstieg ist aber auch noch am kommenden Montag möglich“, sagt Erbguth und verspricht: „Jeder wird nach seinem Stand betreut“. Teilnehmer bestätigen, dass es bei ihnen keine Probleme gegeben habe, in den langjährig bestehenden Kurs einzusteigen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Als Voraussetzungen, um mitzumachen, nennt Erbguth Ausdauer, Interesse und gern malen zu wollen. Er sagt seinen Malschülern, worauf sie achten sollten, gibt ihnen Tipps und Hilfestellung aus seinem jahrzehntelangen Schaffen. Er vermittelt Farbenlehre, Bildaufbau einschließlich Farbgestaltung von Vorder-, Mittel- und Hintergrund und Perspektiven.

Der Malkurs beginnt montags um 18.30 Uhr in der Volkshochschule in Brüel, Schweriner Straße 57a, Raum 3. Wenn das Interesse jetzt geweckt sein sollte, bittet er um eine kurze Anmeldung bei ihm unter Telefon 038485/201 38 , E-mail: eckhardt.erbguth@t-online.de oder bei der VHS in Parchim.

von Roswitha Spöhr

erstellt am 03.Feb.2017 | 12:00 Uhr