Langen Jarchow : Mit „Federleichten“ übers Parkett

Jeden Montag um 19 Uhr treffen sich Frauen aus Zahrensdorf und Langen Jarchow im Gemeindehaus in Langen Jarchow. Und das hat seinen guten Grund. Diese Frauen im Alter zwischen 34 und 76 Jahren haben sich dem Sport in vielerlei Form verschrieben. Bekannt sind sie in ihrer Umgebung als „Die Federleichten“. Ein Name, der aus einer spontanen Idee bei einem Knobelabend entstanden ist. Und der allerseits so viel Gefallen fand, dass man sich fortan „Die Federleichten“ nannte. Und man meinte damit die leichtfüßige Bewegung zu Musik, Tanz und Sport.

Unter der Leitung von Katrin Albrecht, Zahrensdorfer Tagesmutti, wird dann zum Beispiel für eine gute Stunde Gymnastik getrieben. „Es ist aber keine reine Gymnastik“, erzählt die Leiterin, die noch weitere Helferinnen wie Kerstin Schlüter, Renate Kubat oder Christine Nuklies an ihrer Seite weiß. „Es wird Line Dance getanzt, manchmal gewalkt, Fahrrad gefahren, im Keezer See geschwommen, gekegelt und gebowlt oder aber Tischtennis gespielt. Unsere Aktivitäten sind also sehr vielseitig.“ (Den ganzen Beitrag lesen Sie in der Tageszeitung und auf ePaper)

von Traudel Leske

erstellt am 26.Apr.2017 | 06:00 Uhr