Neukloster : Pläne für Gemeinschaftshaus in Neukloster nehmen Gestalt an

Jetzt kann es losgehen: Das 2014 in der Stadtvertretung angesprochene Anliegen, ein Gemeinschaftshaus in Neukloster zu errichten, steht kurz vor dem Baustart. Bürgermeister Frank Meier konnte von Simone Krey vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) als Bewilligungs- und Überwachungsbehörde für europäische Fördermittel bei Leader-Projekten, sowie Roland Finke, Leiter der Stabsstelle Wirtschaft und Regionalentwicklung im Landkreis Nordwestmecklenburg, und Erich Reppenhagen, Leiter der regionalen Leader-Aktionsgruppe, einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 300 000 Euro entgegen nehmen.

Das zukünftige Gemeinschaftshaus sei dringend notwendig, hieß es in der Erklärung des Bürgermeisters. Es wird künftig die Bibliothek auf zwei Etagen, einen Saal für den Seniorenklub und Stadtvertretersitzungen sowie zwei kleinere Räume für Vereine, eine Küche, einen kleinen Innenhof sowie eine Terrasse, um draußen zu sitzen, beherbergen.

Als große Überraschung für den Bürgermeister verkündete der Leiter der regionalen Leader-Aktionsgruppe abschließend noch: „Und auch der Antrag der Stadt und des VfL Blau-Weiß Neukloster auf Förderung einer neuen Waldbühne am Waldstadion ist mit 135 000 Euro schon bewilligt worden, da auch von Seiten der Stadt alle Voraussetzungen dafür geschaffen wurden. Damit geht von unserem Budget fast die Hälfte nach Neukloster.“



von Onlineredaktion

erstellt am 18.Apr.2017 | 21:21 Uhr