Was ist wann los? : Von Fackelumzug bis Rock’n’Roll

Ostertipps:

Gründonnerstag

Blankenberg: Heute um 17 Uhr lädt die Gemeinde zum Osterfeuer an der Badestelle in Blankenberg ein. Es gibt Gegrilltes und auch Glühwein.

Dabel: Osterfeuer hinter dem Feuerwehrgerätehaus (Osterhase kommt), 18 Uhr

Neperstorf: Osterfeuer an der Buswendeschleife, 18 Uhr

Brüel: Osterfeuer, Umzug mit Laternen und Fackeln sowie der Brüeler Blasmusik von der Stadthalle hin zur Festwiese auf der Siedlung, 18.30 Uhr

Zahrensdorf: Laternenumzug und gemütliches Beisammensein an der Feuerschale, 18.30 Uhr

Kobrow: Osterfeuer auf der Streuobstwiese am Pastiner Weg in Kobrow II, 18 Uhr

Karsonnabend

Witzin: Osterfeuer bei der Feuerwehr, 18 Uhr

Müsselmow: Der Sportverein lädt ab 18 Uhr zum Vereinshaus ein, informiert der Vorsitzende Maik Kornalewski. Bei dem geselligen Treff gibt es Bratwurst vom Grill und für die Kinder kleine Überraschungen. Ostereier würden nicht versteckt, da aus Erfahrung manche Kinder mehrere fänden, andere aber leer ausgingen und dann etwas traurig seien. Daher habe man sich eine andere Variante überlegt. Die Veranstaltung finde bei jedem Wetter statt, da Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Und ein Feuer habe es selbst bei Regen gegeben.

Kobrow: Osterfeuer an der Feuerwehr in Kobrow I, 19 Uhr. Für alle Kinder hat der Osterhase eine kleine Überraschung versteckt.

Langen Jarchow: Ostereiersuchen auf dem Sportplatz, dann Osterfeuer, 17 Uhr.

Ostersonntag

Neperstorf: Schwungvoll geht es im alten Pferdestall zu. Die Wismarer Live-Band „The Boogie Beat Busters“ spielt ab 19 Uhr zum Ostertanz Rock ’n’-Roll aus den 50ern und 60ern. In der Minimalbesetzung einer typischen Rock ’n’-Roll-Band frischen sie Erinnerungen an Größen wie Elvis, Chuck Berry oder Johnny Cash. Zehn Euro Eintritt an der Abendkasse bzw. Vorbestellung unter info@jesendorf-mv.de.

Ostermontag

Witzin: Osterwanderung und 13. Entenrennen, 13 Uhr, Start: Parkplatz an der B 104.

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 13.Apr.2017 | 09:19 Uhr