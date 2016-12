Brüel : Zusammenkommen in dunkler Jahreszeit

vergrößern 1 von 2 Foto: Roswitha Spöhr 1 von 2

Im Mehrgenerationenhaus in Brüel waren die Fenster zum Hof wieder weit geöffnet. Mit „Weihnachten steht vor der Tür“, gespielt auf dem Akkordeon von Lina Lohöfner hinter einem der Fenster, wurden die Zuhörer auf dem Hof begrüßt. Andere hatten es sich im Haus bequem gemacht, um dem Programm zu lauschen.

Traditionell öffnete sich die Tür des Mehrgenerationenhauses als vorletzter Teilnehmer am „lebendigen“ Adventskalender in Brüel. Die letzte, die große, war am Heiligabend die Kirchentür. Anke Zelas, bei der in diesem Jahr erstmals die alleinige Organisation für den Adventskalender lag, hatte mit Kindern ein kleines Programm vorbereitet, konnte krankheitsbedingt am Freitagabend aber nicht dabei sein. Leoni Bredefeld (10), Yasam Giniz (10), Marie (7) und Maximilian (9) Aeberlin erzählten in ihren Gedichten von Weihnachten und der Vorfreude darauf. Anna Zimmer (6) sang zum Flötenspiel ihrer Schwester Johanna (10) vom Klingelingeling der Glöckchen.

Im Haus waren die Tische reichlich gedeckt mit Gebäck, Schmalz- und anderen Broten und die Besucher eingeladen zu Essen und Trinken, zu Gesprächen, zum sich gemeinsamen Einstimmen auf das Weihnachtsfest.

Die Idee hatte seinerzeit Pastorin Anne Arnholz mit nach Brüel gebracht und schnell Mitstreiter gefunden, die ihre Tür öffnen, um sich mit anderen ein Weilchen zu treffen, ein Gedicht vorzutragen, gemeinsam ein Adventslied zu singen und die Zeit des Wartens bei etwas Gebäck und einem warmen Getränk zu genießen. Hans-Heinrich Erke, Vorsitzender des Vereins Haltestelle e.V., dem Träger des Mehrgenerationenhauses, freut sich, dass das Angebot ein Selbstläufer geworden ist. „Das hätte ich damals nie geglaubt. Es wird den Leuten völlig überlassen, was sie machen. Dadurch gibt es verschiedene Angebote“, sagt er. Auch, weil mancher Teilnehmer mal pausiere und Neue hinzukämen. Wie beispielsweise der Agrarhof.



von Roswitha Spöhr

erstellt am 27.Dez.2016 | 05:10 Uhr

