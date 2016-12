Schweriner erzählen : Dorfleben in der Landeshauptstadt

vergrößern 1 von 2 Foto: Köhn 1 von 2

Etwas weniger als 100 000 Einwohner leben derzeit in der Landeshauptstadt. Aber nicht alle Schweriner haben ihren Wohnsitz in der Alt- oder in der Paulsstadt – viele wohnen in den Randbereichen der Stadt. Doch wie lebt es sich eigentlich abseits des Marienplatzes, fernab von Schloss und Dom? In der SVZ-Serie „Gut leben am Rande der Stadt“ kamen Schweriner zu Wort, die genau dort wohnen. Einerlei ob in Wickendorf, Medewege oder Friedrichsthal – fast überall waren die Schweriner angetan von ihren zentrumsfernen Stadtteilen. Doch was genau ist der Grund für das angenehme am Rande der Stadt?

Für Reinhard Maltner aus Wüstmark ist es die Gemeinschaft. Stolz erzählt er von der 650-Jahr-Feier des Stadtteils vor zehn Jahren. „Das war beeindruckend. Da haben die Bürger die Initiative ergriffen und wir hatten einen tollen zweitägigen Umzug.“ Pünktlich zum Jubiläum erschien auch die Chronik zur Ortsgeschichte „650 Jahre Wüstmark – Vom Dorf zum Industriestadtteil“.

Ilse Stender lebt gemeinsam mit ihrem Mann Wilhelm-August in Krebsförden. Vor 60 Jahren kam sie in den Süden der Landeshauptstadt. „Wegen meines Mannes“, erklärt die heute 80-Jährige. „Mein Gatte lebt schon immer hier. Genau wie seine Vorfahren.“ Zusammen führen die beiden seit 1995 „Dat Oll’ Hus“, ein Familienmuseum in der Dorfstraße. Insgesamt nimmt die Historie viel Zeit im Alltag des Ehepaares ein. „Meine Vorfahren leben seit 300 Jahren hier“, erzählt Wilhelm-August Stender. Auf die Frage, ob er sich jemals vorgestellt habe, woanders zu leben, hat er sofort eine Antwort parat: „Solange ich lebe, will ich niemals weg von hier.“

Im Osten Schwerins, genauer gesagt in Mueß, leben Carola und Jörg Schmaler. Seit 2008 führen die beiden die Gaststätte „Tau Helga“. „An Mueß schätze ich besonders die Ruhe und die Nähe zur Natur. Egal ob in den Wald oder an den See: Alles ist zu Fuß schnell zu erreichen“, verrät Jörg Schmaler.

Ob Gemeinschaft, lokale Verbundenheit oder die Nähe zur Natur: Schwerin hat viel mehr zu bieten als das berühmte Schloss, imposante geschichtsträchtige Bauten und zahlreiche Museen. Die Stadt der sieben Seen ist für viele gleichzeitig auch Ruhepol und Rückzugsort. Gerade am vermeintlichen Rand der Stadt.

von Volker Raab

erstellt am 31.Dez.2016 | 12:00 Uhr

