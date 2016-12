Flüchtlinge in Schwerin : Gemeinsam die Zukunft gestalten

1 von 1 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 1

Sie hatten jede Menge Spaß auf dem Trampolin, auf der Hüpfburg und an den vielen anderen Spielgeräten im Kindertobeland Wumbawu. Mädchen und Jungen aus Syrien, Eritrea und anderen Ländern vergnügten sich gestern gemeinsam mit deutschen Kindern. Nach den Feiertagen sollten sich die Kleinen mal so richtig austoben können. „Wir wollten aber gleichzeitig auch den Eltern die Möglichkeit zum Gespräch geben“, sagte Claus Oellerking, Sprecher der Schweriner Flüchtlingshilfe, die die Aktion zusammen mit der Initiative „Wir sind Paten“ organisiert hatte.

Und so kamen nicht nur mehr als 60 Kinder zum Hallenspielplatz in Neu Zippendorf, sondern auch rund 50 Erwachsene. Deutsche und Zuwanderer zusammen und miteinander ins Gespräch zu bringen, ist das große Ziel der Flüchtlingshilfe. „Wenn wir möchten, dass sich unsere neuen Mitbürger in die Gesellschaft integrieren, müssen wir ihnen auch unsere Türen öffnen“, erklärt Oellerking. So plane die Flüchtlingshilfe zusätzlich zu den vielen bereits laufen Projekten im kommenden Jahr eine Zusammenarbeit mit einem Kleingartenverein.

Nach Angaben der Stadt leben in Schwerin aktuell mehr als 6500 Ausländer. Der Anteil der Bürger mit Migrationshintergrund stieg auf 6,8 Prozent. Zwar seien der Landeshauptstadt in diesem Jahr nur noch rund 250 Flüchtlinge nach dem bundesweiten Verteilschlüssel zugewiesen worden, doch halte der Zuzug anerkannter Asylbewerber aus anderen Gemeinden in MV nach Schwerin unvermindert an, sagte Stadtsprecherin Michaela Christen.

von Christian Koepke

erstellt am 28.Dez.2016 | 08:00 Uhr

