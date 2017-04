30 Jahre Kita Crivitz : Märchenhaftes Jubiläum der Lütten

vergrößern 1 von 3 Foto: Sarah Langemeyer 1 von 3





Prinzessinnen, Ritter, Jägersmänner und Zauberer – sie alle umringten die Königin, Petra Tugend. Die Leiterin und Erzieherinnen der Crivitzer Kindertagesstätte „Uns Lütten“ hatten sich für das 30-jährige Bestehen der Einrichtung eine Menge einfallen lassen. Unter dem Motto „Grimmsche Märchen“ begann am Mittwoch die Jubiläumswoche mit einem Vorlesetag, die Krippenkinder führten ein Märchen auf und am gestrigen Freitagvormittag fand das große Kinderfest statt, bei dem die neue Forscherhütte eingeweiht wurde. „Die Hütte ist uns von einer älteren Dame überlassen worden. Wir haben sie in ihrem Garten ab- und bei uns auf dem Gelände wieder aufgebaut“, so Petra Tugend. Gestern durften die Kinder die Hütte in Beschlag nehmen.

„Es ist schön zu sehen, dass unsere Einrichtung schon seit 30 Jahren Bestand hat“, erklärte Kita-Leiterin Petra Tugend. Am heutigen Sonnabend können Interessierte ab 10 Uhr einen Blick in das Gebäude werfen.