Frühling in Schwerin : Schwerins schöne Seiten genießen

Die Saison der Freiluftgastronomie in Schwerin hat begonnen. In der Mecklenburgstraße, auf dem Markt und in anderen Bereichen der Fußgängerzone laden Tische und Stühle zum Verweilen mit kulinarischen Genüssen ein. Richtige Biergarten-Atmosphäre will sich aber nicht einstellen.

„Wir sind im März sehr gut gestartet, aber seit Anfang April ist das Wetter furchtbar. Da wird von unseren Außenplätzen meist nur die Loggia genutzt“, berichtet Jürgen Glüsing vom Restaurant Friedrichs am Paffenteich.

„Wir sind nicht unzufrieden, aber besseres Wetter könnten wir schon gut gebrauchen“, sagt Uli Getz vom Restaurant Wallenstein.

„Die meisten Schweriner Gastronomiebetriebe beginnen am 1. April mit ihrer Freiluftsaison und lassen sie Ende Oktober ausklingen“, so Stadtsprecherin Michaela Christen. Einige Gaststätten in der Landeshauptstadt hätten aber auch für das ganze Jahr die Genehmigung für den Betrieb von Außengastronomie.

Art, Umfang und Zeitraum der Straßenbestuhlung werden mit der Baugenehmigung geregelt. Maßgeblich ist dafür die entsprechende Satzung. Wichtigster Grundsatz: Die Rettungswege für Feuerwehr und Rettungskräfte müssen immer freigehalten sein. Dies wird vom Ordnungsdienst kontrolliert.

von Bert Schüttpelz

erstellt am 25.Apr.2017 | 23:39 Uhr